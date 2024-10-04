Жителі адмінцентрів матимуть на це сім днів.

Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Про це йдеться у постанові уряду від 1 жовтня №1134. Раніше діяла норма, згідно якої день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Згідно ухваленого рішення, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти.

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Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів дозволив військовим частинам самостійно мобілізувати людей. Це рішення дозволить добровольцям обирати частину для служби без звернення до ТЦК.

Тепер командири в/ч зможуть видавати людям, які прийшли до них, направлення на проходження віськово-лікарської комісії, а також комплектувати бойові частини. Їхній перелік визначатиме Генеральний штаб.

Командир другого штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук "Сліп" назвав це гарною ініціативою, яка значно спростить ситуацію з рекрутингом. На його думку, темпи мобілізації зменшуються саме через відсутність стратегії з мобілізації та рекрутингу в країні.

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