Він зазначив, що в Раді поки не знають масштабів залученості членів добровольчих формувань до рейдів ТЦК.

Військове керівництво запросять на засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, щоб вияснити питання залучення добровольчих формувань територіальних громад до рейдів ТЦК по мобілізації.

Про це сказав член комітету, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV, коментаючи ситуацію в Щасливому на Київщині, коли група працівників ТЦК прибула на склади і там сталася стрілянина.

Він зазначив, що зараз немає інформації про те, як часто учасники добровольчих формувань допомагають ТЦК в мобілізаційних рейдазв. "Мова не йде про добровольчі формування територіальної громади, які є складовою сектору територіальної оборони, а мова йде про добровольчі формування із захисту правопорядку, тобто колишні добровольчі дружини, які на сьогоднішній день, відповідно до закону мають статус, який дозволяє їм брати участь в забезпеченні громадського порядку на території відповідної територіальної громади", - пояснив Веніславський.

Відео дня

Він додав, що з юридичної точки зору, добровольче формування охорони громадського порядку самовільно ніяких дій щодо громадян, окрім дій боротьби з порушеннями громадського порядку, вживати не може. "Якщо відповідні органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про залучення таких добровольчих формувань, то, можливо, вони на правових засадах допомагали ТЦК", - зазначив нардеп. При цьому він підкреслив, що не знає чи були такі правові підстави для залучення на Київщині.

"На комітет ми запросимо військове керівництво, зокрема, Командування Сухопутних військ, яке координує діяльність ТЦК, і спитаємо про системність такого залучення добровольчих формувань територіальних громад з охорони громадського порядку до заходів мобілізації", - сказав Веніславський.

Інцидент у Щасливому

15 листопада у соцмережах поширилось відео, де нібито представник ТЦК стріляв у вантажника складу у селі Щасливе, переслідуючи його. Пізніше з'ясувалося, що сріляв представник добровольчого формування, який був з працівниками ТЦК.

Яна Єрмоленко, головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини, відповідаючи на запитання УНІАН щодо цього відео розповіла, що йдеться про представника не ТЦК, а ДФТГ, тобто добровольчого формування територіальної громади. Потерпілих внаслідок таких дій не було.

Згодом Міністерство оборони заявило, що вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї нібито співробітником ТЦК у Щасливому.

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