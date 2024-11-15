Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Поліція з’ясовує обставини стрілянини на складах у Київській області. Про це у коментарі УНІАН розповіла Яна Єрмоленко, головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини, відповідаючи на запитання щодо відео у соцмережах, на якому начебто на території складів у Щасливому Київської області чоловік у військовій формі стріляє у вантажника.

"Поліція Київщини встановлює обставини цієї події. На місці, попередньо, були представники ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - УНІАН). Потерпілих внаслідок таких дій немає", - повідомила вона.

Так, наразі точні обставини подій, які там відбулися, ще встановлюються. Зокрема, ще не відомо, з чого саме стріляв чоловік. Планується перевірка камер відеонагляду.

Єрмоленко також уточнила, що ці події у селі Бориспільського району області відбулися сьогодні, 15 листопада.

Згодом Міністерство оборони заявило, що вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником ТЦК у Щасливому.

"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", - наголосили у відомстві.

В Міноборони також додали, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Інші випадки з використанням вогнепальної зброї

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада на Закарпатті біля будівлі Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у повітря та спробував проникнути до будівлі центру комплектування.

Речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан повідомила, що чоловік стріляв зі стартового пістолета. Правоохоронці затримали його на місці події. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Після оформлення протоколу його відпустили.

"Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах зазначило, що затриманий - колишній військовий, який звільнився зі Збройних сил України за станом здоров’я. За словами джерела, чоловік стріляв, бо розсердився, що його не хочуть мобілізувати.

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