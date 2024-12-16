Другим вагомим фактором є питання довіри до певного підрозділу.

Серед причин, чому люди не хочуть служити, зокрема "непрофесійні" командири. Про це у подкасті "Суспільне Новини" та правозахисного центру "Принцип" розповів Юрій "Мілан" Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Він зауважив, що є багато досліджень, в яких ідеться про те, чому люди не хочуть доєднуватися до Сил оборони України.

"Перше питання - це є непрофесійні командири", - сказав "Мілан" і додав, що інтернетом та серед людей поширюється інформація, що певний командир начебто провів "м’ясний штурм", що йому байдуже на своїх людей; що людей не евакуюють та не піклуються про них.

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"Відповідно, це для людей грає досить таким важливим рушієм не доєднуватися до Сил оборони", - зазначив військовослужбовець.

Наступним питанням, на його думку, є довіра. "Довіра до певного підрозділу, його бойовий шлях, його престиж. Власне, це сильні сторони, які ми використовуємо у нашій бригаді", - сказав Гаврилишин.

Війна в Україні - мобілізація

Як повідомляв УНІАН, раніше Олена Кузіна, начальниця групи комунікацій Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначила, що якщо людина, яка підписала контракт на військову службу, менше 10 років тому проходила строкову службу або брала участь в АТО/ООС, то вона напряму відправляється в частину, яку собі обрала.

Кузіна також зазначила, що є переваги контрактної служби перед мобілізацією, зокрема вибір місця служби.

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