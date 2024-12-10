Близько 15% військовозобов'язаних все ще не оновили свої дані.

У військкоматі розповіли, як військовозобов'язані можуть оновити свої дані, уникнути розшуку, та які наслідки загрожують тим, хто ігнорує свої обов'язки.

За словами начальника сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Монукала, більшість військовозобов'язаних вже оновили свої дані, оскільки працюють або навчаються, а їхня інформація автоматично інтегрується з різних джерел. Проте близько 10-15% військовозобов'язаних все ще це не зробили, в тому числі ті, хто перебуває за кордоном чи має обмежену придатність, зауважив він в інтервʼю "Суспільному".

Більшість із тих, хто не оновив дані, зазвичай, безробітні. Частина порушників вже перебуває у розшуку.

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"Є люди, які не оновили свої дані. Для їх оповіщення надсилаються повістки, щоб з'ясувати їхній статус. Повістки приходять автоматично. Якщо брати загальну кількість військовозобов'язаних, то переважна більшість оновила свої дані. Це пояснюється тим, що більшість людей працюють або навчаються, а їхня інформація з різних джерел використовується автоматично", – сказав військовий.

Найпростіший спосіб змінити свій статус і уникнути розшуку — звернутися до територіального центру комплектування. Проте, за словами Монукала, багато людей уникають цього через страх або хибне уявлення про ТЦК як каральну структуру:

"Бояться навіть самої абревіатури "ТЦК". Чому склалося враження, що ТЦК лякає, наче це якась каральна структура...".

Монукало зазначив, що значна частина тих, хто ухиляється від контакту з ТЦК, насправді має право на відстрочку. Це, наприклад, студенти, багатодітні батьки, члени сімей загиблих військовослужбовців тощо. Однак через дезінформацію або психологічні бар’єри вони не йдуть до ТЦК, що лише ускладнює їхню ситуацію.

Якщо ж особа оголошена в розшук, поліція може здійснити її адміністративне затримання. Це передбачає примусове доставлення до ТЦК, у тому числі із застосуванням фізичної сили та кайданків. Після цього складається протокол про адміністративне правопорушення, що може включати порушення правил військового обліку чи недотримання закону про мобілізацію.

Штраф за такі порушення – від 17 тисяч гривень. У разі несплати матеріали передають до виконавчої служби, згодом можуть бути заблоковані банківські рахунки та арештовано майно, щоб з боржника стягнули штраф у судовому порядку.

Монукало наголосив, що участь у мобілізації — це не лише вимога закону, але й захист родин та держави. Оновлення даних і виконання мобілізаційних розпоряджень є обов’язком кожного громадянина. Він також закликав пам'ятати, що права військовозобов’язаних завжди супроводжуються обов'язками.

Мобілізація в Україні

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало також розповів, що новобранців у віку до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів. Водночас люди старшого віку потрапляють до підрозділів забезпечення, артилерійських і інженерних військ.

За словами представника ТЦК, неможливо визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізація відбувається більш активно. Кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов'язаних у конкретному регіоні. Наприклад, у Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна, ніж у західних регіонах, однак це зумовлено лише різницею у кількості зареєстрованих військовозобов'язаних.

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