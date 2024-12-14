Вона також детально розповіла про переваги контрактної служби перед мобілізацією.

Якщо людина, яка підписала контракт на військову службу, менше 10 років тому проходила строкову службу або брала участь в АТО/ООС, то вона напряму відправляється в частину, яку собі обрала.

Про це сказала начальниця групи комунікацій Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олена Кузіна в ефірі телемарафону.

"Є ще такий нюанс - якщо людина обирає підрозділ і якщо в неї менше 10 років перерви після проходження строкової служби або після служби в АТО/ООС, а після звільнення знову хоче піти служити за контрактом, то вона напряму відправляється у військову частину, яку собі обрала. Якщо перерва в службі більше 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново", - пояснила вона.

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Кузіна зазначила, що є переваги контрактної служби перед мобілізацією, зокрема, вибір місця служби. "Людина може звернутися до відділу рекрутингу безпосередньо в ТЦК та СП, в рекрутингові центри ЗСУ та безпосередньо до бойових бригад. Це повний соцпакет- медичне та грошове забезпечення, виплати за укладення першого контракту. Якщо людина прибуває до місця проходження служби, то їй виплачується підйомна допомога. Також виплачуються кошти при потребі винаймати житло. Також можна отримати безкоштовно освіту у вищих військових навчальних закладах", - додала вона.

Кузіна зазначила, що якщо людина отримала повістку, то тоді треба обирати або службу по контракту, або мобілізацію.

"Коли ти вибираєш службу по контракту, то є більша можливість вибору того, що ти хочеш", - додала вона.

При цьому вона повідомила, що жінки, як і чоловіки, підписують контракт. Вона повідомила, що в неї вже третій контракт з 2019 року.

Мобілізація в Україні

З жовтня у застосунку "Резерв+" можна шукати вакансії в Силах оборони. Став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну для себе вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила, що за два тижні через сервіс "Резерв+" надійшло понад 5 тис. заявок від українців. Найчастіше люди цікавляться посадами операторів БПЛА. Вона розповіла, що також багато людей хочуть служити в розвідці. І ще одна з найбільш затребуваних посад – це штабні.

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