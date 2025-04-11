У поверненні сприяють спецслужби інших країн.

За час війни російські загарбницькі війська викрали з окупованих територій України 1 мільйон 700 тисяч об'єктів культурної спадщини.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький. За його словами, Російська Федерація порушила норми міжнародного права та привласнила собі як окремі археологічні знахідки, так і цілі музейні колекції:

"І якщо у давні часи, коли росіяни вкрали нашу назву і нашу історію, вони вивозили експонати до Ермітажу чи московських музеїв, то зараз вони успішно торгують цим на чорному ринку".

Міністр зазначив, що частину викрадених об'єктів вдалося повернути завдяки співпраці з іншими країнами - під час закордонних візитів українській стороні просто передавали вилучені артефакти, які росіяни вивезли для продажу на чорному ринку.

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Точицький нагадав, що у лютому Україна вперше запровадила санкції проти російських культурних, музейних та інших діячі. Країна довела причетність 55 фізичних та трьох юридичних осіб до розкрадання, руйнування і знищення українського культурного спадку.

Росія грабує Україну

​Росія систематично грабує тимчасово окуповані території України, використовуючи як прямі, так і непрямі методи економічного та майнового терору.​

Нагадаємо, під час відступу восени 2022 року російські війська викрали близько 15 тисяч експонатів з Херсонського обласного краєзнавчого та художнього музеїв, а також зі Свято-Катерининського собору.

Ці дії спрямовані на знищення української культурної ідентичності та привласнення історичної спадщини.

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