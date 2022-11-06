Росіяни вивезли з музею декілька фур експонатів та оргтехніки.

Російські окупанти розграбували Херсонський художній музей під виглядом "евакуації". Звідти винесли експонати та навіть оргтехніку.

Як повідомляється на сторінці Херсонського художнього музею в Facebook, так звана "евакуація" музею тривала з 31 жовтня до 3 листопада 2022 року.

"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому — мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей". З 31 жовтня по 3 листопада окупантська "влада" завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку — все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться — картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір'я", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 1 листопада окупанти завантажили та вивезли у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному три фури та шкільний автобус. 2 листопада росіяни викрали ще 2 фури майна, а 3 листопада забирали залишки автобусом і вже без збройної охорони.

"При викраденні однієї з кращих колекцій України навколо музею стояли блокпости. Сподіваємось у найближчий час дізнатися, що саме було незаконно вивезено за чотири дні, але в тому, що найцінніше (XVII-XIX ст.) забрали у першу чергу, сумнівів немає. Вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення", – наголосили в музеї.

Керувала так званою "евакуацією" музею псевдо-директорка Наталя Десятова, відому в Херсоні як співачка з кафе "Театральне".

"На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею теж колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались", – додали в повідомленні.

Викрадення майна на окупованих територіях

15 жовтня 2022 року Міністерство інформаційної політики та культури України попередило, що російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї та установи інших тимчасово окупованих територій України.

Крім того, російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна після того, як вкрали пам'ятники Олександру Суворову і Федору Ушакову.

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