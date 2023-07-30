Йдеться про картини "Буря вщухає", "Вид міста Одеси" та "Море".

Окупанти викрали із Херсонського художнього музею три картини відомого художника-мариніста Івана Айвазовського. Про це у Facebook повідомляє прес-служба музею.

"Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів "по Айвазовському" та викрадали його картини з музеїв окупованих міст. Не оминула ця доля і Херсонський художній, звідки окупанти незаконно вивезли три полотна видатного майстра", - зазначається у повідомленні.

За даними прес-служби, йдеться про картини "Буря вщухає", "Вид міста Одеси" та "Море".

Відео дня

Айвазовський - інші новини

Росіяни, маніпулюючи історією, називають Айвазовського "великим російським художником" (апелюючи до того, що він навчався у Петербурзькій академії мистецтв). Однак історична справедливість потроху відновлюється.

На початку року Музей Метрополітан у Нью-Йорку визнав Івана Айвазовського та ще двох художників - Архипа Куїнджі, та Іллю Ріпина - українськими митцями.

Також повідомлялося, що росіяни після окупації Маріуполя викрали з музеїв міста оригінали картин Куїнджі та Айвазовського.

Вас також можуть зацікавити новини: