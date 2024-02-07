Окремо секретар РНБО зазначив, що чутки про звільнення главкома можуть нашкодити.

Закон про мобілізацію повинен бути справедливим до всіх громадян України, зокрема тих, хто вже перебуває на фронті.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, важливо, щоб депутати підтримали цю ініціативу в першому читанні.

"Є моменти з урахуванням того, що ми вже 2 роки перебуваємо в стані війни, які потрібно впорядкувати саме через законодавство, тому маю велике прохання до депутатів, щоб вони підтримали його в першому читанні, щоб далі його можна було вже прийняти і в цілому", - сказав він під час спілкування з пресою.

Щодо чуток про ймовірне звільнення главкома Валерія Залужного, Данілов зазначив, що роздмухування ситуації без нормативно-правових документів - це дуже небезпечна і шкідлива річ, тому говорити про це слід уже після ухвалення тих чи інших рішень.

Секретар РНБО також додав щодо ситуації зі США, що в країні йдуть внутрішньополітичні процеси, в які не варто втручатися хейтом тієї чи іншої сторони.

Новий закон про мобілізацію

Вчора Верховна Рада України ухвалила рішення, що загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану продовжені до 13 травня 2024 року.

Сьогодні, 7 лютого, передбачалося рішення профільного комітету - комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з приводу урядового законопроекту про мобілізацію, щоб можна було розглянути і ухвалити його в першому читанні. Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зазначив, що в законопроекті є ряд норм, які викличуть дискусії серед народних депутатів.

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки , оборони і розвідки немає кворуму для того, щоб був розглянутий поданий Кабміном законопроект про мобілізацію, в якому, зокрема, прописано зниження мобілізаційного віку до 25 років з 27.

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