Закон про мобілізацію повинен бути справедливим до всіх громадян України, зокрема тих, хто вже перебуває на фронті.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, важливо, щоб депутати підтримали цю ініціативу в першому читанні.
"Є моменти з урахуванням того, що ми вже 2 роки перебуваємо в стані війни, які потрібно впорядкувати саме через законодавство, тому маю велике прохання до депутатів, щоб вони підтримали його в першому читанні, щоб далі його можна було вже прийняти і в цілому", - сказав він під час спілкування з пресою.
Щодо чуток про ймовірне звільнення главкома Валерія Залужного, Данілов зазначив, що роздмухування ситуації без нормативно-правових документів - це дуже небезпечна і шкідлива річ, тому говорити про це слід уже після ухвалення тих чи інших рішень.
Секретар РНБО також додав щодо ситуації зі США, що в країні йдуть внутрішньополітичні процеси, в які не варто втручатися хейтом тієї чи іншої сторони.
Новий закон про мобілізацію
Вчора Верховна Рада України ухвалила рішення, що загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану продовжені до 13 травня 2024 року.
Сьогодні, 7 лютого, передбачалося рішення профільного комітету - комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з приводу урядового законопроекту про мобілізацію, щоб можна було розглянути і ухвалити його в першому читанні. Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зазначив, що в законопроекті є ряд норм, які викличуть дискусії серед народних депутатів.
На засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки , оборони і розвідки немає кворуму для того, щоб був розглянутий поданий Кабміном законопроект про мобілізацію, в якому, зокрема, прописано зниження мобілізаційного віку до 25 років з 27.