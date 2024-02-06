За документи проголосували понад 300 нардепів.

Загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану продовжені рішенням Верховної Ради до 13 травня 2024 року.

За закон "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 10456) проголосувало 335 народних депутатів України.

В указі, який затверджено законом, сказано, що у зв’язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, на підставі пропозицій РНБО України, продовжено дію воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, тобто до 13 травня 2024 року.

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Міністерство закордонних справ України має поінформувати генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про продовження строку дії воєнного стану в Україні, про обмеження прав і свобод громадян, що є відхиленням від зобов’язань за міжнародним пактом про громадянські та політичні права.

Також народні депутати проголосували за закон "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 10457). Документ підтримали 323 нардепи.

Передбачено, що у зв’язку з продовженням широкомасштабної агресії Росії проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності ЗСУ та інших військових формувань передбачено продовжити з 14 лютого 2024 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.

Важливі новини мобілізації - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, це вже 10 голосування за рішення щодо цих питань у парламенті. На сьогодні діють закони, ухвалені 8 листопада 2023 року, які до 14 лютого 2024 року продовжували дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій.

Повідомлялося, що в Україні хочуть запровадити зміни у процесі мобілізації, зокрема, знизити мобілізаційний вік. Законопроект, у якому прописані зміни, уряд вже подав у Раду.

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