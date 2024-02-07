Сьогодні проект закону могли ухвалити у першому читанні.

На засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки , оборони і розвідки немає кворуму для того, щоб був розглянутий поданий Кабміном законопроект про мобілізацію, в якому, зокрема, прописано зниження мобілізаційного віку до 25 років з 27.

Відповідно, до Регламенту ВРУ, без рішення профільного комітету, навіть негативного, законопроект не має виноситись в сесійну залу для голосування. "Цирк із законопроектом про мобілізацію від влади продовжується", - написав народний депутат України Дмитро Разумков у Telegram. Він зазначає, що о 9.00 мало розпочатися засідання, але немає кворуму для ухвалення рішень.

Народний депутат України Ярослав Железняк також підтверджує, що немає кворуму на комітеті для ухвалення рішення. Також зазначає, що в парламенті не вистачає голосів для ухвалення низки рішень, які сьогодні передбачається розглянути на засіданні ВР.

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"В порядку денному 47-м питань. Але, по факту, буде, як завжди - послухаємо гостя, звільнимо члена ЦВК та міністра з питань ветеранів, приймуть вони закон про мобілізацію в першому читанні, далі хтось знову підніме питання по Марʼяні (йдеться про Безуглу - звільнення її з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, - УНІАН), всі посваряться, може ще пройде пару обʼєднуючих законів, десь 6-7 з всього переліку, Мото (йдеться про народного депутата Андрія Мотовиловця, який є першим заступником голови фракції "Слуга народу", - УНІАН) через свої чорні окуляри подивиться на нас з огидою і все…. на цьому нестримні реформи (може ще десь у правках зависнемо) до останнього тижня лютого закінчаться", - написав він.

Чи буде новий закон про мобілізацію 2024 - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада України ухвалила рішення, що загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану продовжені до 13 травня 2024 року.

Сьогодні, 7 лютого, передбачалося рішення профільного комітету - комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з приводу урядового законопроекту про мобілізацію, щоб можна було розглянути і ухвалити його в першому читанні. Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зазначив, що в законопроекті є ряд норм, які викличуть дискусії серед народних депутатів.

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