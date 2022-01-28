Вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу військовослужбовець Артемій Рябчук, який підозрюється у вбивстві співслужбовців.

Як повідомляється на сайті ДБР, обшук відбувається з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину.

"Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

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Розстріл у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

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Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка досліджує першопричини трагедії у Дніпрі.

Сьогодні підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

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