Комісія повинна буде надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строковиками служби в НГУ та ДПСУ.

У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка дослідить першопричини трагедії у Дніпрі на заводі "Південмаш".

Про це міністр повідомив внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише сайт МВС.

Також ця комісія повинна буде надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строковиками служби в НГУ та ДПСУ.

"З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому", - сказав Монастирський.

Денис Монастирський також зазначив, що за висновками слідчої комісії МВС будуть зроблені кадрові рішення щодо осіб, які були причетні до допущення цієї ситуації.

Міністр висловив співчуття родинам військовослужбовців, які загинули 27 січня.

Розстріл у Дніпрі 27 січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.