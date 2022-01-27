Він заявив, що вистрелив у дівчину-нацгвардійця, щоб вона не повідомила про інцидент до військової частини, та застрелив жінку-контролера, яка не випускала його з території заводоуправління.

Під час першого допиту відразу після затримання нацгвардієць, який вбив п’ятьох військовослужбовців, Артемій Рябчук розповів хронологію свого злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відео допиту оприлюднив телеканал "Україна 24".

Рябчука допитали прямо на вулиці в селі, де його затримали.

Читайте такожЗагострене почуття справедливості та особиста трагедія: нові деталі про стрілка з Дніпра

Він розповів, що минулої ночі він ніс службу у "тривожній групі". "Тривожна група" має автомати, які знаходяться у спеціальних ящиках. "Я беру автомат, заряджаю перший магазин, стріляю по двох (військовослужбовцях – УНІАН) - начальнику караулу і його помічнику". Також Рябчук додав, що серед тих, по кому він стріляв, був один контрактник, один військовослужбовець строкової служби.

Також він повідомив, що поранив дівчину-військовослужбовця для того, щоб вона не зробила доповідь до військової частини, яку, за правилами, караульні здійснюють щопівгодини.

"Після цього я знов зайшов у караульне приміщення і забрав інші магазини до автомата, вибіг із заводу", - розповів він. При цьому, за словами Рябчука, його не випускала із заводу жінка-контролер, вона відмовилася його випускати. "І вистрілив їй в голову", - сказав Рябчук. Потім, за його словами, він відкрив одні з дверей, а в інші почав стріляти в замок, щоб їх відкрити. "У мене нічого не вийшло і я почав блукати заводом, знайшов місце, де можна перестрибнути", - додав Рябчук.

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області.

ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Також розслідується справа стосовно службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.