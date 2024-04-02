Демобілізаційні процеси триватимуть до кінця весни, з'ясували журналісти.

Демобілізація в Україні строковиків почалася у вівторок, 2 квітня.

Такою інформацією поділилися в Управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України з виданням NV. "2 квітня в Україні розпочався процес звільнення в запас військовослужбовців строкової служби", - йдеться у матеріалі. Журналісти зазначили, що цей процес триватиме до кінця травня.

Демобілізація строковиків в Україні - що варто знати

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено звільнення у запас військових строкової служби. 26 лютого у Верховну Раду з підписом очільника держави повернули закон "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" (№11035).

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7 березня український лідер видав указ (№149), в якому йшлося про демобілізацію строковиків у період дії воєнного стану після закінчення терміну військової служби. Згідно з цим документом, демобілізаційні заходи мають відбутися упродовж квітня-травня.