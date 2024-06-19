За словами нардепа, все залежить від темпів мобілізації в Україні.

Наразі Генштаб ЗСУ задоволений теперішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, то до Верховної Ради можна буде вносити законопроєкт про демобілізацію. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді".

"Генеральний штаб зараз дійсно задоволений темпами мобілізації (після вступу в силу закону про зміни в мобілізації - ред.). Їх задовольняє кількість мобілізованих, яка навіть перевищує очікування. Вони сподіваються, що ця тенденція зберігатиметься", - підкреслив політик.

Костенко додав, що варто враховувати, чи зміняться такі темпи до кінця літа.

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"Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію", - зауважив нардеп.

Він вважає, що приблизний термін готовності відповідного проекту - жовтень 2024 року, проте лише за умови збереження поточної ситуації щодо мобілізації.

Демобілізація в Україні - останні новини

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова заявила, що через невизначеність щодо демобілізації вона почувається "ніби я в рабстві".

"Це те, чого мені не вистачає (визначеності - УНІАН). Тому що я ніби реально… Я себе відчуваю, як ніби я в рабстві. І коли мене звідси викуплять, - я не знаю. Тобто я буду ще рік в цій армії, два, три. Я навіть боюся говорити далі цифри. Чотири? П’ять? Тобто мені буде 35, а в мене дємбєля ще не буде", - зауважила вона.

Водночас командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" полковник Павло Паліса пояснив, чим може бути небезпечна демобілізація до кінця війни. На його думку, ситуацію з фізичною і моральною втомою військових, які вже в армії, може покращити залучення до лав Сил оборони більшої кількості людей.

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