Ухвалений законопроект не дає відповіді на ці питання, але ця тема все одно потребує роз'яснення.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував пропозицію провести демобілізацію за 36 місяців.

"Це складне питання. Дійсно, в цьому законі найбільші дискусії [були] про демобілізацію, бо це важке питання, і воно стосується тих людей, які знаходяться на фронті. Людей, які з першого дня пішли захищати країну. І в них є справедливе питання не тільки до депутатів чи до військового керівництва, або до політичного: скільки ми тут будемо і чому тільки ми, а де інші? І це питання, на які треба давати відповідь", - сказав він в інтерв'ю Radio NV.

За словами Костенка, ухвалений законопроект не дає відповіді на ці питання, але ця тема все одно потребує роз'яснення.

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"Спочатку уряд узагалі подав норму про те, що 36 місяців. Потім, уже коли уряд відкликав законопроект, в іншому подав [пропозицію], що 36 місяців за рішенням Ставки [верховного головнокомандувача]. Також дуже багато питань до законотворчості і правил написання законопроектів. Написали "за рішенням Ставки", а про питання — хто така Ставка і чи має вона прийняти таке рішення — ніхто не подумав. Про це вже довелося думати нардепам", - пояснює секретар комітету.

Як він згадує, це питання було одним з важливих і щодо нього постійно велись дискусії. Нардепи його відкладали, бо розуміли, що потрібен буде окремий підхід до нього, коли вже буде збалансований законопроект. Однак згодом до них приєднались представники Міноборони на рівні заступників, головком і начальник Генштабу. Вони представили цифри, які чітко відображають, що буде, якщо зараз буде демобілізація.

"Це не виправдовує відсутність демобілізації, це факт, який я вам розповідаю. [Прогнози] невтішні. Ми пропрацьовували різні версії, наприклад, 36 місяців, покине лави Сил оборони [стільки людей], при тому, що в нас зараз такий прихід мобілізаційного ресурсу. Потім 36/12 — така цифра, 36/18 — така. Оскільки в нас велика кількість людей бере участь у бойових діях, ця цифра з місяцями також постійно росте. Звичайно, що військові, думаю, взагалі не мають про це дискутувати, вони показали цифри і їхнє завдання — щоб у них були солдати і вони могли захищати країну. Все інше — це завдання, згідно з Конституцією, верховного головнокомандувача, уряду, які мають забезпечувати цю мобілізацію", - додав Костенко.

За його словами, була взагалі така комбінація: військові пишуть листа Міноборони, Міноборони — уряду, уряд — Верховній Раді із пропозицією зняти цю норму щодо демобілізації, бо вони не у змозі провести мобілізацію.

Демобілізація військових

Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила в цілому проект закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що демобілізація - це мирний процес, а війна триває, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна.

У Раді додали, що положення про демобілізацію виключили з нового закону про мобілізацію на прохання Кабінету міністрів. Уряд має розробити закон, який регулюватиме питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють.

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