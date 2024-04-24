Паліса вважає, що важливо отримати змогу проводити ротації частіше, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів.

Командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" полковник Павло Паліса пояснив, чому він виступає проти демобілізації до кінця війни.

"Найперше: люди, які зараз в строю тривалий час, – головні носії бойового досвіду. І цей досвід їм треба буде передати. Наступний момент: 36 місяців. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні", – сказав військовий в інтерв’ю Суспільному.

Він впевнений, що ситуацію з фізичною і моральною втомою військовослужбовців, які вже у війську, може покращити залучення до лав Сил оборони більшої кількості людей.

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"Ми отримаємо змогу проводити ротації частіше, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів, таким чином зменшимо їхній час перебування на передньому краї. Фізичне і психологічне навантаження зменшиться. У бійців буде можливість відпочити, побути з сім'єю. А в командирів буде можливість більше часу приділити тренуванням і впровадженням тих моделей бою, які зараз актуальні", – додав Паліса.

Демобілізація в Україні - думки

Військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ, сержант роти ударних БПЛА, народний депутат Єгор Фірсов переконаний, відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників. На його думку, "відбуваються дуже погані сигнали".

"Тому що коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо, - це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода - це вибір. Тому українцям треба намалювати хоча б гіпотетичний вибір і сказати, що за 3-5, нехай навіть 7 років у вас буде вибір і можливість пройти демобілізацію", - сказав Фірсов.

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