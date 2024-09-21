У кращому випадку відповідний законопроект підготують наприкінці року. Але не всі вірять, що це взагалі станеться.

Найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає, пише BBC Україна.

У вересні багато військовослужбовців перетнуть межу у 30 місяців служби. Деякі з них більшість цього часу провели на передовій.

Наприкінці минулого – на початку поточного року, коли обговорювали новий законопрект про посилену мобілізацію, в комплекті із ним пропонували провести і демобілізацію ветеранів. Зрештою, закон про посилену мобілізацію ухвалили, а закон про демобілізацію навіть не написали.

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Документ з чіткими строками демобілізації Міноборони і Генштаб ЗСУ мали підготувати чи то до жовтня чи до кінця 2024 року. Але цього, ймовірно, так і не відбудеться найближчим часом, пише BBC.

"Про це немає, що сказати. Ніяких навіть проєктів документів ще немає", – заявив виданню неназваний представник української влади.

Цю ж саму тезу, вже публічно, озвучує колишня заступниця голови оборонного комітету Ради Мар'яна Безугла.

"Пройшло пів року, і від Міноборони не надійшло нічого. Мало того, нічого не розробляється та не планується ні в Міноборони, ні в Генштабі ЗСУ", – наголошує вона.

Інформоване джерело ВВС серед депутатів каже, що військове командування пояснює таку ситуацію недостатніми темпами мобілізації новобранців. Після набуття чинності новим законом про мобілізацію кількість призваних на службу відчутно зросла, але у вересні темпи мобілізації знову пішли на спад, каже неназваний співрозмовник ВВС.

За словами представниці оборонного комітету Ради Ірини Фріз, 18 вересня представники Міноборони і Генштабу заявили депутатам, що досі продовжують відстежувати динаміку мобілізації, щоб зрозуміти, чи вдасться сформувати достатні резерви. Тож законопроект про демобілізацію не з’явиться раніше кінця року.

Інша представниця оборонного комітету, Соломія Бобровська впевнена, що в цьому році закону про демобілізацію не буде, тому що дефіцит солдатів в армії виявився більшим, ніж повідомлялося публічно. За її словами, навіть підвищені темпи мобілізації ще не покрили цей дефіцит, тож і закону про демобілізацію не варто чекати.

"Я на 99% впевнена, що його не внесуть", – каже вона.

У головному управлінні комунікацій Генштабу ЗСУ на запит ВВС заявили, що зможуть коментувати питання демобілізації, коли буде готовий відповідний законопроєкт. Але поки що інформації про нього немає.

Тим часом військові, які вже 2,5 роки перебувають на фронті, зізнаються у повній зневірі і втраті надії на демобілізацію.

"Це вже нікого не цікавить, крім нас", – спересердя заявив боєць ЗСУ на ім'я Сергій, який служить з початку повномасштабної війни.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у Міноборони похвалилися, що лише через рекрутингові центри щомісяця мобілізують 6 500 добровольців. Біля центрів та безпосередньо у них не роздають повістки, оскільки це заборонено.

Тим часом повістки від ТЦК почали надходити поштою. Якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все одно отримала повістку.

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