Щомісяця через рекрутингові центрі мобілізують 6 500 добровольців, - Міноборони

Біля центрів та безпосередньо у них не роздають повістки, оскільки це заборонено.

Щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.

Про це заявив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, інформує пресслужба відомства.

"Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", - зазначив Бежевець.

За його словами, в Україні відкрито понад 10 тисяч вакансій у Силах оборони, серед цих і кухарі, ремонтники, юристи, медики та оператори БПЛА. Рекрутуватися можна до будь-яких підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та ДПСУ.

Понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів та отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

"У рекрутинговому центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами", - зазначили у міністерстві.

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Головний сержант Центру рекрутингу сил тероборони Денис Семирог-Орлик назвав цивільні професії, які дуже потрібні у ЗСУ. За його словами, у першу чергу підрозділи "розбирають" медиків і водіїв категорії С (керування вантажівками).

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони планує автоматизувати процес видачі повісток. Зокрема, планується зробити можливість генерувати повістку в електронному вигляді, аби не витрачати час на її друк на папері та ручне заповнення.

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