Президент України привітав усіх українців, які борються з ворогом заради незалежності держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців за боротьбу заради незалежності держави.

Про це йдеться у привітанні глави держави з нагоди відзначення 32-ї річниці Дня Незалежності України.

"Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна", - наголосив президент.

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Глава держави підкреслив, що хоче присвятити це привітання усім тим громадянам, які дають Україні незалежність.

"Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу. Вам – батькові українського воїна, вам – матері українського захисника. Всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили. Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!", таке цінне "Я тебе кохаю"… "Наш син зробив учора перший крок"… "Доця сьогодні сказала: "Тато"… Кожне слово важливе. І важливий кожен, хто робить так, аби це слово могло бути сказане й почуте. Хто забезпечує в країні зв’язок. Зв’язок між людьми. І це більше, ніж просто комунікація. Це зв'язок із життям. Слова підтримки. Слова подяки. І, на жаль, слова, які є найбільш болісними на війні: "Його більше немає…"

Президент нагадав, що минулого тижня відвідав українські бойові бригади.

"Нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня. Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді. На стінах, у кімнатах. Малюнки для батька чи брата. Або для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але яких підтримує. Підтримує, бо це українські солдати. І це для них – головна мета наступу, де кожен крок уперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду – саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі – кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!", - заявив президент.

Також глава держави дякує кожній українській матері, для якої наша держава є й залишиться домом.

"Попри те, що через війну довелося поїхати. І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, – це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути", - відзначив Зеленський.

Також він дякує усім учителям, медикам, лікарям, медичним сестрам і бойовим медикам. Зеленський нагадав, що минулої зими довелося пережити масовані ракетні атаки, загрозу блекауту.

"І коли наші люди працювали й повертали світло, тоді було й гучне "Слава Україні!", "Слава українським електрикам!", підіймали келихи за ППО та наших енергетиків. І це абсолютна правда. Наші енергетики працювали цілодобово. Під час повітряних тривог. Іноді – під обстрілами. Завжди – у небезпеці. Завжди – знаючи, як світла чекають у лікарнях, на оборонних підприємствах. І як світла й тепла чекає кожна родина", - відзначив президент.

Водночас, глава держави висловив жаль, що є родини, які не дочекалися додому батька, сина, брата.

"Звичайного електрика, працівника ремонтної бригади, рятувальника, поліцейського, пожежника… Всіх, хто загинув під час виконання службових обов’язків. Хто допоміг зробити найважливіше – не дозволив російській темряві зламати нас, нашу державу, нашу свободу, нашу незалежність", - сказав Зеленський.

Президент вклонився перед кожним загиблим захисником і захисницею України.

"Окремо я хочу сказати сьогодні про тих, про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім. Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: "лелеки", "фурії", морські дрони. "Нептуни", "корсари", "стугни". Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі!", - наголосив глава держави.

Українців зі святом привітав також і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода й гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розіб’ються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!", – написав Залужний у соцмережах.

День Незалежності України 2023 - як святкуватиме країна в умовах війни

Через повномасштабну війну 32-річчя нашої державності українці відзначатимуть у робочий день. Масштабних урочистих масових заходів не передбачається. Зокрема, на Чернігівщині до кінця серпня органам місцевої влади рекомендували обмежити масові заходи через небезпеку ракетних ударів.

Водночас на центральній вулиці Києва розміщують трофейну техніку до Дня Незалежності, вона пробуде там до 28 серпня.

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