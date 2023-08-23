Органам місцевої влади рекомендовано обмежити заходи з 26 серпня до 1 вересня через небезпеку ракетних ударів.

На Чернігівщині протягом 23-25 серпня заборонили проведення всіх масових заходів. Як повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, рішення ухвалили 22 серпня на засіданні Ради оборони області.

За його словами, органам місцевого самоврядування також рекомендовано обмежити проведення масових заходів на території громад із 26 серпня по 1 вересня включно.

"За інформацією військового командування. у ці дні підвищена небезпека ракетних ударів", - зазначається в повідомленні.

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За інформацією прес-служби Чернігівської міської ради, у Чернігові 23 та 24 серпня не проводитимуться масові заходи з нагоди державних свят - Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

За словами в.о. Чернігівського міського голови Олександр Ломако, ті заходи, що планували до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, хоч були скромними і передбачали мінімальну кількість учасників, скасували.

"23 серпня мали урочисто підняти синьо-жовтий стяг біля музично-драматичного театру, але наш прапор Незламності і так там майорить", - підкреслив він.

Крім цього, Чернігівська міська військова адміністрація заборонила проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів та інших масових заходів на території Чернігова міста. Відповідне розпорядження підписав начальник МВА Дмитро Брижинський. Журналістам він пояснив, що заборона діятиме до "покращення безпекової ситуації".

Теракт росіян у Чернігові - деталі

19 серпня близько полудня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова, який був переповнений людьми. Влучання сталося у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли спуститись в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні пошкодження. Жертвами стали люди, які перебували на вулиці та їхали в транспорті через центр міста. Загинули семеро людей, серед них – 6-річна Софія Голинська.

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