Як відомо, головну вулицю столиці буде перекрито до 28 серпня.

Центр Києва вже почав підготовку з організації святкових заходів до Дня Незалежності України. Нагадаємо, що через війну 32-річчя нашої державності українці відзначатимуть у робочий день.

Кореспондент УНІАН побував в центрі Києва та з'ясував, як змінюється столиця: на Хрещатику вже розміщують перші трофейні танки, які ЗСУ відібрали в окупантів.

Українці можуть вільно насолодитися та сфотографувати понівечену техніку, адже Хрещатик буде перекрито до 28 серпня.

Центр Києві звільнять для пішоходів до Дня Незалежності

Нагадаємо, 19 серпня влада Києва оголосила про тимчасове перекриття автомобільного руху через Хрещатик - від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького - у зв'язку зі святковими заходами до Дня Незалежності Україні. Цього року українська державність святкує 32-річчя.

Обмеження щодо автомобільного руху оголосили одразу на 8 днів - від 20 серпня до 28-го серпня. Ми з'ясували, яку інформацію слід врахувати водіям при пересуванні центром Києва.

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