Місцеві мешканці участі у "святкуванні" не брали.

Російські окупанти, які захопили Херсон, влаштували "святкування" так званого "дня Росії".

Що відбувалося сьогодні в окупованому місті насправді - розповіла УП місцева мешканка Анастасія.

"На вулиці Театральній, що в центрі міста, стояло три автобуси завезених людей - вони їх навіть не додумалися сховати. Звичайних херсонців туди взагалі не пускали, це була тусовка "для своїх". У сквері було дуже багато пенсіонерів, грали пісні з радянських фільмів", - каже вона.

За словами жінки, коли "учасники заходу" розходилися, стало помітно, що серед них було чимало людей з інвалідністю, ймовірно, з інтернатів.

"І це знов таки були не херсонці - ми чули, як вони розмовляють, у них сильний російський акцент, вони багато "акають", - розповіла Анастасія.

Вона додала, що дорогою зі скверу до центрального проспекту міста - Ушакова ці люди викидали у смітники прапорці Росії.

Місцеві Телеграм-канали опублікували відео того, що сьогодні відбувалося в окупованому Херсоні.

Раніше журналісти показали на відео, як нині живе окупований росіянами Херсон.