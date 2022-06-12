Російські окупанти, які захопили Херсон, влаштували "святкування" так званого "дня Росії".
Що відбувалося сьогодні в окупованому місті насправді - розповіла УП місцева мешканка Анастасія.
"На вулиці Театральній, що в центрі міста, стояло три автобуси завезених людей - вони їх навіть не додумалися сховати. Звичайних херсонців туди взагалі не пускали, це була тусовка "для своїх". У сквері було дуже багато пенсіонерів, грали пісні з радянських фільмів", - каже вона.
За словами жінки, коли "учасники заходу" розходилися, стало помітно, що серед них було чимало людей з інвалідністю, ймовірно, з інтернатів.
"І це знов таки були не херсонці - ми чули, як вони розмовляють, у них сильний російський акцент, вони багато "акають", - розповіла Анастасія.
Вона додала, що дорогою зі скверу до центрального проспекту міста - Ушакова ці люди викидали у смітники прапорці Росії.
Місцеві Телеграм-канали опублікували відео того, що сьогодні відбувалося в окупованому Херсоні.
Раніше журналісти показали на відео, як нині живе окупований росіянами Херсон.