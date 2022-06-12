За словами президента, окупанти в новинах використовували кілька колаборантів і людей з їх оточення.

Президент Володимир Зеленський прокоментував новини російських окупантів про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачі паспортів у Мелітополі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні увечері, 11 червня.

"На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів в Херсоні, роздачу паспортів в Мелітополі. І я подивився, кого ж у цих новинах виставили як херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів і люди з їхнього оточення... Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на спробу отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - сказав він.

Разом з тим, президент підкреслив, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області.

"Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також", - заявив Зеленський.

Видача російських паспортів:

11 червня на окупованих територіях півдня України почалася роздача російських паспортів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель раніше заявляв, що Європейський Союз не визнає російських паспортів, виданих українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Станом на вечір 22 червня у Мелітополі та Херсоні російські паспорти отримали лише близько 50 осіб.

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