Відтепер День захисту дітей в Україні відзначатимуть 20 листопада - у Всесвітній день дитини.

В Україні День захисту дітей відзначатиметься відтепер не 1 червня, а 20 листопада – у Всесвітній день дитини. Відповідний указ президента України Володимира Зеленського №355/2025 від 30 травня 2025 року оприлюднений на офіційному сайті Офісу глави держави.

Рішення прийнято, зокрема, з метою "посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини".

"Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про День захисту дітей", - зазначено в документі.

Відео дня

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Перенесення інших свят в Україні

У 2021 році президент Володимир Зеленський переніс святкування Дня молоді в Україні з червня на серпень, і з 2022 року це свято в Україні відзначають 12 серпня - у Міжнародний день молоді. До цього його відзначали щороку в останню неділю червня.

Як зазначалось в указі, рішення прийнято "з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів".

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