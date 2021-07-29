Раніше День молоді в Україні відзначався в останню неділю червня.

Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня - в Міжнародний день молоді.

Як передає прес-служба Офісу глави держави, президент підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість втратив чинність указ президента України від 22 червня 1994 року № 323 "Про День молоді", відповідно до якого це свято відзначалося щороку в останню неділю червня.

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Автор: Костянтин Гончаров