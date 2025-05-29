Президент України наголосив на необхідності санкційного тиску на Росію.

Росія так і не надала "меморандум" щодо припинення вогню, тому спостерігаємо черговий російський обман. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні були розмови і з американцями, і з європейцями. "Всім треба говорити чесно - всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", - сказав український лідер

Він наголосив, що весь світ спостерігає за черговим російським обманом.

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"Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу. Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію", - підкреслив Зеленський.

Президент України зазначив, що провів сьогодні нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу Андрієм Єрмаком щодо дипломатичної роботи, бо фактично кожного дня відбувається координування дій з партнерами та підготовка зустрічі ще на цьому тижні.

Зеленський повідомив, що була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Президент наголосив:

"Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією".

Заяви Росії про меморандум

Як повідомляв УНІАН, 19 травня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампом і російського диктатора Володимира Путіна. Після неї Путін заявив, що Росія готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій.

Українська сторона передав російській стороні документ з українською позицією щодо умов майбутнього миру.

29 травня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що в Міністерстві закордонних справ України вважають, що російська сторона затягує з передачею проєкту "меморандуму" з російською позицією щодо припинення вогню через наявні в ньому нереалістичні ультиматуми.

За його словами, якщо це не так, то росіяни повинні передати документ негайно "припинити грати у ці ігри", бо це "лише доводить, що вони напевно хочуть, аби наступна зустріч була пустою".

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