Президент наголосив, що як у глави держави у нього однозначна позиція щодо українських територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.

Зокрема, на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи Зеленський наголосив, що як у президента у нього однозначна позиція щодо питання українських територій.

"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - підкреслив глава держави.

Війна з Росією - чи готові українці до компромісів

Як відомо, з самого початку повномасштабного вторгнення певні публічні особи, зокрема й лідери інших держав, висловлювалися щодо можливості територіальних поступок з боку України на користь Росії для завершення війни. З часом таких заяв стало менше, однак подекуди вони лунають і досі.

Водночас, нещодавно у соцопитуванні українці заявили, що не готові до компромісів з РФ заради припинення повномасштабної війни.

Зокрема, лише менш як 5% опитаних заради миру готові поступитися нашими землями. А 18% респондентів заради припинення бойових дій готові поступитися майбутнім членством України в НАТО.

Крім того, відносна більшість наших співгромадян - 42% - вважають, що Україна має продовжувати воювати, навіть якщо РФ посилить ракетні удари по наших містах, унаслідок чого зросте кількість жертв серед мирних людей.

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