Також у місті з’явиться вулиця на честь білоруського революціонера Костянтина Калиновського.

В Одесі планують прибрати пам’ятний знак "Тінь Пушкіна" та перейменувати кілька вулиць. Про це під час брифінгу розповіли представники міської історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради.

Зокрема, за словами керівника громадської організації "Суспільство та історична спадщина" Олександра Бабича, комісія рекомендує прибрати з міського простору артоб’єкт "Тінь Пушкіна", розташований на розі Дерибасівської та Рішельєвської.

"Вона ("тінь" - УНІАН), сподіваюсь, переїде до двору Літературного музею. Туди ж має переїхати вулична скульптура Пушкіна, яка стоїть у нас на вулиці Пушкінській, 13, біля квартири-музею", - розповів Бабич. Також ухвалено рішення щодо перейменування скверу Пушкіна.

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Також Бабич зазначив, що цього тижня комісія розглянула велику кількість питань стосовно позбавлення міста назв, пов’язаних із імперським, радянським та комуністичним минулим.

Серед них – пропозиція перейменування вулиці Білоруської на вулицю Костянтина Калиновського – білоруського публіциста, революціонера-демократа, який у 19-му столітті був одним з регіональних очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.

"Це – меседж білорусам про те, що ми не проти Білорусі як такої, не проти народу Білорусі. Це також меседж тим хлопцям-білорусам, які зараз на фронті у складі полку імені Кастуся Калиновського (воюють на боці України – УНІАН). Ну і такий, якщо хочете, маленький тролінг нинішньої білоруської влади, щоб вони бачили, як Одеса ставиться до подій, які зараз відбуваються у державі, що підтримує агресора…", - пояснив історик.

Окрім того, за його інформацією, комісія рекомендує назвати парк відпочинку ім. Горького на честь американського письменника Марка Твена, який назвав свою поїздку до Одеси "своїм щасливим вояжем".

На думку історика, якщо у цьому парку, який відвідує дуже багато дітей, з’являться скульптури персонажів із творів Твена, це додатково поєднає українське місто зі світовою літературою.

Також планується перейменувати кілька вулиць на честь загиблих українських героїв. Серед них – Герой України, відомий бойовий льотчик Ігор Бедзай, який загинув у 2022 році під час звільнення від російських окупантів острова Зміїний.

Вулицю Марії Демченко буде перейменовано на честь Дениса Максишка – командира батареї 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, вулицю Каманіна – імені Валерія Самофалова — матроса 137-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗСУ, Махачкалинську – імені командира одного з підрозділів полку "Азов Віталія Блажка.

В Одесі залишать монументи князю Воронцову та Пушкіну

В Одесі вирішили не зносити пам’ятники письменнику Олександру Пушкіну та князю Михайлу Воронцову, який був генералом-губернатором Новоросійського краю та мером Одеси. Також залишать на місці пам’ятник "Олександрівська колона", розташований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Водночас пам’ятник російському письменнику Льву Толстому запропоновано визнати таким, що втратив цінність з точки зору актуальних подій.

Що відомо про "Тінь Пушкіна"

"Тінь Пушкіна" - артоб'єкт на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської в Одесі у вигляді зображення на тротуарі тіні людини, що має гротескні риси російського поета Олександра Пушкіна.

Інсталяція виконана у вигляді силуету людської фігури, розміром близько 3 метрів, у гротескних рисах якої впізнається Пушкін.

Відкриття пам'ятного знака відбулося 26 вересня 2013 року та було присвячено щорічному літературному фестивалю "Пушкінська осінь", що проводився в Одесі.

Місце встановлення було обрано через те, що на початку XIX століття тут розташовувався "Будинок Рено" — готель, в якому певний час проживав Пушкін у період перебування на засланні в 1823-1824 роках.

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