З публічного простору приберуть низку пам’ятників, серед яких - Льву Толстому та Дзержинському.

В Одесі не чіпатимуть монументи письменнику Олександру Пушкіну та князю Воронцову, який був генералом-губернатором Новоросійського краю та мером Одеси. Про це повідомила прес-служба мерії міста з посиланням на рекомендації Історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради.

Зокрема, під час засідання комісія розглянула блок питань щодо міських пам’яток монументального мистецтва, які перебувають на обліку та можуть підпадати під дію Законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Пам’ятник російському письменнику Льву Толстому, який розташований на однойменній площі запропоновано визнати таким, що втратив цінність та предмет охорони з точки зору сучасних актуальних подій. Він встановлений до 50-ліття Жовтневої революції, про що зазначено на його тильній стороні. Комісією рекомендовано унормувати написи на пам’ятнику та прибрати його з публічного простору – перенести до музейного простору минулого, який буде створено. До перенесення монумент треба помістити в захисний короб.

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Монумент, встановлений на ознаменування повстання матросів на броненосці "Потьомкін", наразі розташований на Митній площі. Члени комісії зауважили, що повсталі матроси на броненосці "Потьомкін" не були більшовиками. Радянська влада узурпувала оцінку тих подій, видаючи їх за спалах революційних настроїв – перший вісник майбутньої "бурі" 1917 року. Насправді у сучасних підручниках історії України погляд на події на броненосці "Потьомкін" суттєво змінено. Це був приклад боротьби українців проти царату та національного гноблення. Повстання на броненосці сприяло поглибленню кризи влади в російській імперії і мало для неї негативні зовнішньополітичні наслідки. На думку фахівців, монумент на сьогодні вдало розташований у сквері на Митній площі. Тому рекомендовано залишити пам’ятник на місці та унормувати написи на ньому.

Пам’ятник поету Олександру Пушкіну (1888 рік) розташований на Приморському бульварі, на території об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зазначається, що закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії" не поширюється на об’єкти всесвітньої спадщини.

Монумент Пушкіну - одна з найвидатніших на території Одещини пам’яток монументального мистецтва, становить виняткову мистецьку цінність. Тому рекомендовано залишити його на місці. Аналогічне рішення прийнято щодо пам’ятника князю Михайла Воронцову (Соборна площа). Цей об’єкт також становить виняткову мистецьку цінність. Єдине що – буде скорочено назву для Держреєстру – "Пам’ятник М.С. Воронцову".

Також залишать на місці пам’ятник "Олександрівська колона" (1891 р.), розташований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка. За словами фахівців, колона проіснувала у парку весь більшовицький і радянський період, та, по суті, це - пам’ятна колона на честь закладення парку. Але з пам’ятки приберуть декоративні елементи імперської символіки та змінять назву в Державному реєстрі на "Пам’ятна колона на честь закладення парку".

Також не чіпатимуть монумент вченому-фізику Попову, який знаходиться біля будівлі Одеського державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку. Водночас з назви приберуть слово "російський".

Залишать бюст одного з організаторів повстання матросів на броненосці "Князь Потьомкін-Таврійський" Григорію Вакуленчуку – він був українцем з Житомирщини, як й інший ватажок заколоту Панас Матюшенко. Пам’ятник математику, механіку, академіку Ляпунову.

Водночас буде знесено пам’ятник радянському генералу Івану Черняховському, перенесено до музею льотчику Валерію Чкалову та скульптуру Фелікса Дзержинського – радянському державному та партійному діячу.

Пам'ятник Катерині II в Одесі - новини

Як повідомляв УНІАН, під час ракетної атаки по середмістю Одеси ледь не знесло голову монумента російській імператриці Катерині II, який після демонтажу знаходиться у Художньому музеї.

Доля пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II, дуже довго вирішувалася. Через цю композицію, яка знаходилась в історичному центрі, було багато скандалів, акцій протесту тощо. Навіть проводили соцопитування.

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