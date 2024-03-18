З початку року в Україні порушили 4,6 тисячі справ про самовільне залишення частини.

З початку 2024 року правоохоронці розпочали 4,6 тисячі справ за статтею Кримінального кодексу України про самовільне залишення частини, і кількість таких справ зростає, повідомляє hromadske.

За даними видання, звіти Офісу генпрокурора свідчать, що у 2022 році було зареєстровано 6 тисяч таких справ, а вже в наступному — 16 тисяч. При цьому за перші два місяці 2024 року прокурори вже розпочали 4690 проваджень.

Водночас до підозр доходить лише невелика частина цих справ: 24,9% першого року повномасштабної війни та 13,6% - другого.

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"Торік прокурори зупинили слідство у 265 справах щодо СЗЧ, закрили 1130 таких справ і ще 1912 передали до суду (всі з обвинувальним актом). У січні-лютому 2024 року правоохоронці вручили підозри у 53 справах про самовільне залишення частини. Ще 42 провадження закрили та 47 - передали до суду", - пише видання.

Стаття 407 Кримінального кодексу України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом з-поміж резервістів в особливий період передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Дезертирство у ЗСУ

Раніше ветеран АТО Євген Дикий розповідав, що останнім часом зростає кількість самовільного залишення частин військовослужбовцями. Водночас, за його словами, таких випадків зовсім небагато, і це не той відсоток, при якому частина втрачає боєздатність.

За його словами, збільшення СЗЧ останнім часом пов'язано, зокрема, зі збільшенням відсотка примусово мобілізованих.

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