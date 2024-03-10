Чоловік стверджував, що взяв повістку, оскільки військкоми нібито його залякали.

У Луцьку водій-далекобійник сам прийшов до ТЦК, щоб зареєструватися в місті, а після отримання повістки ухилився від мобілізації.

Як пишуть Волинські новини, про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду. 30-річний Олександр В., який працює далекобійником, торік 11 травня отримав повістку про необхідність прибути у вказаний день для проходження служби у ЗСУ, проте у пункт збору так і не з’явився.

Під час судового засідання обвинувачений вину визнав частково. За його словами, він прийшов у військкомат, щоб зареєструвати в Луцьку, бо батьки там придбали квартиру.

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У військкоматі йому відразу дали направлення на проходження ВЛК. Він пройшов її за 10-15 хвилин у тому ж приміщенні. Зі слів чоловіка, він повідомляв працівникам ТЦК, що стоїть на військовому обліку в Рівненській області, де був зареєстрований раніше.

На думку чоловіка, повістку йому видали незаконно, бо він перебуває на обліку у ТЦК в іншій області. Саме тому, зі слів обвинуваченого, він не з’явився у пункт збору. Також додав, що закінчував академію внутрішніх військ МВС України і має офіцерське звання, і це повинні були врахувати у військкоматі. А повістку, зі слів чоловіка, взяв, бо нібито військкоми його залякали.

Обвинувачений зазначив, що намірів ухилятись від служби він не мав, тож просив суд суворо його не карати. Втім, суд критично віднісся до слів обвинуваченого, оскільки їх повністю спростували покази свідків.

Зокрема, працівники військкомату заявили, що жодних відомостей про те, що чоловік перебуває на обліку в іншому ТЦК він не надавав, як і інформацію про офіцерське звання. Крім того, перебування обвинуваченого на обліку в іншому РТЦК не є перешкодою для вручення повістки, оскільки у триденний термін ТЦК мав бути повідомлений про те, що обвинувачений призваний на військову службу. Олександра В. визнано винним. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

Ухилення від мобілізації: яке покарання передбачено

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін пояснив, що громадянину, який не прибув за бойовою повісткою, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

За його словами, якщо громадянин, який оновив свої військово-облікові дані, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у воєнний час, але не з’явився за бойовим розпорядженням у пункт збору, то це трактується як ухилення від мобілізації, адже цю людину вже чекали у навчальному центрі, на неї розраховували.

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