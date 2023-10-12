Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки.

Прокремлівській пропагандистці Діані Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді.

Згідно з інформацією Служби безпеки України, задокументовано нові злочини ексведучої телеканалів Віктора Медведчука. Зазначається, що Панченко після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

"З жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України. Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам", - повідомляє СБУ.

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Звертається увага, що такі матеріали Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів. Крім того, пропагандистські "сюжети" та "публікації" Панченко "розганяє" через мережу прокремлівських телеграм-каналів. На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

У СБУ нагадали, що у січні цього року їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Що відомо про Діану Панченко

Влітку 2022 року журналістка виїхала на тимчасово окуповану територію Донецької області, а вже взимку оприлюднила у мережі знімок біля знака "Донецьк".

У січні цього року в Україні відкрили кримінальне провадження через її поїздку в окуповані Донецьк та Маріуполь для зйомок "репортажу".

Згодом стало відомо, що Панченко оголосили про підозру за статтею 436-2 "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників" Кримінального кодексу України.

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