Журналістка неодноразово просувала проросійські наративи.

Проросійська українська журналістка та телеведуча Діана Панченко опублікувала фото біля знака "Донецьк". Знімок дівчина супроводила коментарем, в якому говориться, що вона там, де повинна бути.

"8 років я отримувала цілком справедливі повідомлення з питанням: "Чому ви не приїдете на Донбас?" Я на Донбасі. Там, де повинна бути", - йдеться в повідомленні журналістка в її Telegram-каналі.

Будь-яких подробиць про свою поїздку до тимчасово окупованого міста Панченко не повідомила, але пообіцяла про все розповісти пізніше.

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Діана Панченко - що відомо

Журналістка і телеведуча була зіркою проросійського підсанкційного телеканалу NewsOne, які спочатку належав колишньому нардепу Євгену Мураєву, а після нардепу від "Опозиційного блок" Тарасу Козаку. Після введення санкцій щодо телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна та їх власників Панченко стала частиною нового проекту "Перший незалежний".

Телеканали і журналісти неодноразово піддавалися критиці за неоднозначну позицію щодо України і російської агресії, проросійські наративи, агітацію на адресу своїх власників і постійні інтерв'ю зі скандальними політиками і діячами, як Анатолій Шарій, Віктор Медведчук та інші.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Діана Панченко продовжила поширювати наративи російської пропаганди. У квітні Національне агентство із запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесло журналістку до списку держзрандників, але вона залишилася в Україні.

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