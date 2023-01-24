Журналістка виправдовувала війну Росії проти України.

Скандальній проросійській журналістці Діані Панченко оголосили про підозру. Телеведучу підозрюють у виправданні війни Російської Федерації проти України.

Офіс генпрокурора повідомив, що стосовно Панченко відкрито провадження за частиною 2 статті 436-2 "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників" Кримінального кодексу України. Журналістці загрожує арешт строком до п'яти років.

За даними видання NV, йдеться про так званий "документальний фільм" про знищений російськими окупантами Маріуполь, де звучать наративи Кремля. Крім цього, на YouTube-каналі Панченко оприлюднено так зване "інтерв'ю" з українськими військовими Сергієм Мироненко та Михайлом Швецем, які знаходяться в російському полоні.

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Втеча Діани Панченко на окуповані території - що відомо

У серпні 2022 року Панченко виїхала на тимчасово окуповану Росією територію Донецької області.

12 грудня 2022 року журналістка опублікувала фото біля знака "Донецьк". Знімок дівчина супроводила коментарем, в якому говориться, що вона там, де повинна бути.

4 січня 2023 року стало відомо, що стосовно телеведучої відкрили кримінальне провадження через її поїздку в окуповані Донецьк та Маріуполь для зйомок "репортажу".

Наразі вона переховується на тимчасово окупованих РФ територіях України.

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