'Дива не сталось': після замаху помер казахський журналіст Айдос Садиков

Трагічну новину про смерть опозиціонера сповістила його дружина.

У Києві помер казахський опозиційний журналіст Айдос Садиков. Після замаху він перебувавав у глибокій комі.

Про смерть журналіста повідомила дружина Наталія Садикова у Facebook. За його словами, Айдоса Садикова не стали вночі.

Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів", - написала вона. Відео дня

13 днів боровся за життя у реанімації, але "дива не сталося".

Замах на Айдоса Садикова

18 червня місцеві канали повідомили про звуки пострілів у Шевченківському районі Києва. Поліція, яка приїхала на місце, встановила, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив чоловіку в голову, після чого втік. Жінка, яка перебувала в авто, поранень не отримала.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення 55-річного потерпілого у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, де він продовжує перебувати у реанімаційному відділенні.

Пізніше Наталія Садикова опублікувала допис, в якому заявила, що на її чоловіка – Айдоса Садикова – скоїли замах на вбивство. Згодом Офіс генпрокурора повідомив про початок досудового розслідування за замах на умисне вбивство громадянина Казахстану.

Також, за даними Офісу генпрокурора, потерпілий з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Сам журналіст відомий тим, що регулярно критикує владу Казахстану на своєму каналі в YouTube. Зокрема, у 2022 році він виступав з підтримкою протестів у країні, заявивши, що Казахстан не віддаляється від Росії.

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