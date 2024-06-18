Наразі тривають заходи із затримання нападника.

У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що до поліції звернулися громадяни, які почули постріли на вулиці В. Ярмоли. Коли правоохоронці виїхали на виклик, то з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка, яка перебувала в авто, поранень не отримала.

"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", – повідомили в Нацполіції. Відео дня

Згодом стало відомо, що внаслідок стрілянини постраждав казахський журналіст опозиційного інтернет-медіа "Басе" Айдос Садиков. Про напад на нього повідомила Наталія Садикова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Києві, біля власного будинку, стався замах на Айдоса Садикова", – написала Наталія.

Згодом Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за замах на умисне вбивство громадянина Казахстану. Там також додали, що наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.

"За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Чим відомий Айдос Садиков

Айдос Садиков регулярно критикує владу Казахстану на своєму каналі в YouTube. Зокрема, у 2022 році він виступав з підтримкою протестів у країні, заявивши, що Казахстан не віддаляється від Росії.

Тоді, нагадаємо, для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку. Зокрема, це зробила і Росія. У 2023 році журналіста оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

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