Українська поліція знайшла винних у замаху на вбивство Айдоса Садикова.

Українська поліція знайшла виконавців нападу на казахського журналіста Айдоса Садикова, яке сталося напередодні, повідомила його дружина Наталія Садикова.

"Українська поліція знайшла винних у замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці покидьки отримали наказ, 2 червня приїхали в Київ, жили в орендованих квартирах, слідували за Айдосом і розглядали злочин", – написала Садикова у соцмережі.

Вона також додала, що один із виконавців – Мейрам Каратаєв є працівником ДВД (поліції) Костанайської області. Він, зокрема, здобував перші місця у змаганнях зі стрільби серед працівників.

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"Я не помилилася ані коли звинуватила Токаєва у замаху, ані коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям. Стан Айдоса залишається незмінним. Дякую всім за підтримку", – додала Садикова.

Крім цього, Нацполіція повідомила, що виконавцям замаху на вбивство казахського журналіста оголошено підозри, фігуранти знаходяться в міжнародному розшуку.

Слідчі оголосили про підозру за заочною процедурою фігурантам за ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук та наразі вживаються заходи з їх затримання.

Замах на казахського журналіста: що відомо

18 червня місцеві канали повідомили про звуки пострілів у Шевченківському районі Києва. Поліція, яка приїхала на місце, встановила, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив чоловіку в голову, після чого втік. Жінка, яка перебувала в авто, поранень не отримала.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення 55-річного потерпілого у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, де він продовжує перебувати у реанімаційному відділенні.

Пізніше Наталія Садикова опублікувала допис, в якому заявила, що на її чоловіка – Айдоса Садикова – скоїли замах на вбивство. Згодом Офіс генпрокурора повідомив про початок досудового розслідування за замах на умисне вбивство громадянина Казахстану.

Також, за даними Офісу генпрокурора, потерпілий з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Сам журналіст відомий тим, що регулярно критикує владу Казахстану на своєму каналі в YouTube. Зокрема, у 2022 році він виступав з підтримкою протестів у країні, заявивши, що Казахстан не віддаляється від Росії.

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