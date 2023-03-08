Вона наголосила, що росіяни нізащо не переможуть нас.

Літня жінка з Херсона записала хоробре відеозвернення до окупантів на тлі ворожої ракети РСЗВ у власному дворі.

Відео зі сміливою бабусею завірусилося в TikTok. На кадрах літня жінка звернулася до російських загарбників, заявивши, що вони ніколи нас не переможуть.

"Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету", – сказала хоробра бабуся окупантам.

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Українські пенсіонери рохчулюють всю країну хоробрими вчинками, перебуваючи під окупацією. Зокрема, раніше жителька села Перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.

Згодом стало відомо, що житель Херсонщини Андрій Грушко викрав ворожий "УРАЛ", щоб допомогти українським захисникам. Сміливець вкрав військову техніку російських загарбників прямо з-під їхнього носа. Згодом він передав "УРАЛ" воїнам, які захищають його край.

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