Сміливець зізнався, що спочатку було страшно, але бажання допомогти українській армії допомогло побороти страх.

Житель Херсонщини Андрій Грушко викрав ворожий "УРАЛ", щоб допомогти українським захисникам.

Про це повідомляє Угруповання військ "Південь".

Сміливець вкрав військову техніку російських загарбників прямо з-під їхнього носа. Згодом він передав "УРАЛ" воїнам, які захищають його край.

З розповіді чоловіка стало відомо, що як тільки розпочалася війна він попросився до української армії, але зважаючи на вік чоловіку відмовили. Потім загарбники окупували його населений пункт.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав.. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік.

Українські воїни подякували герою за сміливість та патріотизм.

Нагадаємо, що раніше жителька села Перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.

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