Житель Херсонщини викрав ворожий "УРАЛ" та передав його ЗСУ / фото facebook.com/uvPivden/

Житель Херсонщини Андрій Грушко викрав ворожий "УРАЛ", щоб допомогти українським захисникам.

Про це повідомляє Угруповання військ "Південь".

Сміливець вкрав військову техніку російських загарбників прямо з-під їхнього носа. Згодом він передав "УРАЛ" воїнам, які захищають його край.

"УРАЛ" передали ЗСУ / фото wikipedia.org

З розповіді чоловіка стало відомо, що як тільки розпочалася війна він попросився до української армії, але зважаючи на вік чоловіку відмовили. Потім загарбники окупували його населений пункт.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав.. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік. 

Чоловік зізнався, що було страшно, але бажання допомогти ЗСУ перемогло / фото facebook.com/uvPivden/

Українські воїни подякували герою за сміливість та патріотизм. 

Нагадаємо, що раніше жителька села Перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.

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