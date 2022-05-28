Житель Херсонщини Андрій Грушко викрав ворожий "УРАЛ", щоб допомогти українським захисникам.
Про це повідомляє Угруповання військ "Південь".
Сміливець вкрав військову техніку російських загарбників прямо з-під їхнього носа. Згодом він передав "УРАЛ" воїнам, які захищають його край.
З розповіді чоловіка стало відомо, що як тільки розпочалася війна він попросився до української армії, але зважаючи на вік чоловіку відмовили. Потім загарбники окупували його населений пункт.
"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я декілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього та поїхав.. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добре діло та насолити цим оркам", - розповів чоловік.
Українські воїни подякували герою за сміливість та патріотизм.
Нагадаємо, що раніше жителька села Перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.