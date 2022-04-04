Жителька села перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.
Про це розповів український військовий Денис Попов у Facebook.
Зазначається, що жінка відібрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять ЗСУ та передала трофей їм.
"Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ", – написав Попов.
Воїн також додав, що партизанський рух в Україні не перемогти, адже всі українці - партизани.
"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти??? Проти вас тут всі. І природа теж", - написав військовий.
Звірства на Київщині: що відомо
Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.
Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.
Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.
Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.
З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.
У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.
Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.