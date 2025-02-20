Раніше для отримання цих послуг потрібно було особисто відвідувати державні установи.

Відтепер українці можуть на порталі "Дія" отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

"Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у "Дії". Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше", - зазначив міністр.

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У Мінцифри також додали, якщо користувачам зручніший офлайн-формат, то можна звернутися до найближчого ЦНАПу та подати швидко заяву.

Послуги для ветеранів в "Дії"

У червні 2024 року в державному застосунку "Дія" додали цифровий документ - посвідчення ветерана. Додавати посвідчення ветерана можна, якщо людина має статус: учасник бойових дій, людина з інвалідністю внаслідок війни, учасник війни, постраждалий учасник Революції гідності, член сім’ї загиблого ветерана війни, член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Також у січні цього року в Україні стартувала нова програма для учасників бойових дій, а також ветеранів, у яких є інвалідність. В межах цієї програми можна кожні три місяці отримувати 1500 гривень, щоб оплатити ними спортивні заняття - ветеранський спорт. Щоб отримувати гроші треба надіслати відповідну заяву через додаток "Дія".

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