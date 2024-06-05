В Україні через "Дію" можна буде скористатися одним із найочікуваніших документів для українських захисників.

Сьогодні, 5 червня, в державному застосунку "Дія" додали цифровий документ посвідчення ветерана.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

Додавати посвідчення ветерана можна, якщо людина має статус:

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учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Щоб додати документ потрібно прогорнути всі документи в "Дії" — натиснути Додати документ — вибрати Посвідчення ветерана — надати дозвіл на отримання даних та натиснути Додати посвідчення. Після цього документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.

Державний застосунок "Дія": новини

22 квітня у "Дії" запустили продаж двох нових військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

29 травня у "Дії" запустили бета-тест нової послуги. Так, українці можуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.

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