Сьогодні, 5 червня, в державному застосунку "Дія" додали цифровий документ посвідчення ветерана.
"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
Додавати посвідчення ветерана можна, якщо людина має статус:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Щоб додати документ потрібно прогорнути всі документи в "Дії" — натиснути Додати документ — вибрати Посвідчення ветерана — надати дозвіл на отримання даних та натиснути Додати посвідчення. Після цього документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.
Державний застосунок "Дія": новини
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