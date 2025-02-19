Послуга буде корисна підприємствам, які виконують небезпечні завдання зі спеціальною технікою.

На порталі "Дія" запустили нову послугу для підприємців - Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Раніше бізнес подавав підприємницькі декларації особисто або поштою та витрачав багато часу на те, щоб виправити помилки при заповненні. Про це повідомляє пресслужба "Дії" у своєму Telegram-каналі.

"Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою - задекларуйте її на відповідність закону на порталі "Дія". Декларацію подають підприємці та юрособи - без паперових документів та турне по установах", - йдеться в повідомленні.

Щоб подати декларацію онлайн потрібно:

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Авторизуватись на порталі "Дія". Обрати послугу Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Внести необхідні дані та подати декларацію. Відстежувати статус декларації можна онлайн.

Під час заповнення декларації портал надаватиме підказки, щоб уникнути помилок.

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