На порталі "Дія" запустили нову послугу для підприємців - Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Раніше бізнес подавав підприємницькі декларації особисто або поштою та витрачав багато часу на те, щоб виправити помилки при заповненні. Про це повідомляє пресслужба "Дії" у своєму Telegram-каналі.
"Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою - задекларуйте її на відповідність закону на порталі "Дія". Декларацію подають підприємці та юрособи - без паперових документів та турне по установах", - йдеться в повідомленні.
Щоб подати декларацію онлайн потрібно:
- Авторизуватись на порталі "Дія".
- Обрати послугу Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
- Внести необхідні дані та подати декларацію.
- Відстежувати статус декларації можна онлайн.
Під час заповнення декларації портал надаватиме підказки, щоб уникнути помилок.
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