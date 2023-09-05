Це стосуються студентів чи курсантів, які виїжджають за кордон на льотну практику.

У Державній прикордонній службі повідомили про внесення змін до правил виїзду за кордон для певної категорії студентів. Відповідну норму нещодавно ухвалив Кабмін.

Зокрема, пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи, здійснюється прикордонниками за наявності певних підтверджуючих документів, повідомили у ДПСУ.

Йдеться про довідку від закладу освіти про направлення студента або курсанта на льотну підготовку за кордон, а також про військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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У ДПСУ уточнили, що такі студенти чи курсанти можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки.

Відстрочка від мобілізації для студентів - що відомо

Раніше стало відомо, що у парламенті пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для певної категорії студентів. За чинним законодавством, відстрочку мають усі студенти. Однак депутати планують це право залишити лише тим студентам, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у визначеній законом послідовності. Навчання такі студенти мають розпочати не пізніше року досягнення ними 30-річного віку.

Також під цю категорію підпадають й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Водночас, нардепи пропонують повернути відстрочку для педпрацівникам закладів фахової передвищої освіти, які з квітня 2022 року таке право втратили.

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