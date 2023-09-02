Першочергово в Україні хочуть екстрадувати топ-корупціонерів.

Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував інформацію про можливу екстрадицію українців, що втекли за кордон.

Як повідомив голова Мін’юсту в ефірі національного телемарафону, це вкрай складна та кропітка робота і, щоб зробити таку екстрадицію можливою, необхідне виконання цілої низки умов, що наразі неможливо.

"Умовно завтра в величезному масштабі імплементувати це було б не можливо. Спочатку підуть "топи" - ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше", - сказав він.

Відео дня

Малюська наголосив, що першочергово Україна хоче екстрадувати топ-корупціонерів.

"Ключова проблема, яку ми зараз маємо – це те, що навіть за більш очевидними і кричущими випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топ-корупціонери, які втекли за кордон, нам відмовляють забезпечувати їхню екстрадицію. Тому що в країнах Європи, в яких в більшості перебувають наші топ-злочинці чи корупціонери, дуже обережно відносяться до питання екстрадиції у зв’язку з тим, що у нас війна. І їхні адвокати наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище тимчасове", - сказав міністр.

Проте, за його словами, це явище тимчасове, тому що в Мін’юсті вже є план дій, як сформувати такий механізм.

Екстрадиція ухилянтів - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, днями член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що люди, котрі незаконно купили довідки для ухилення від призову, будуть нести відповідальність за законом - "за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації". Так, ухильників, які виїхали за такими документами за кордон, можуть екстрадувати.

"У будь-якій фактично (крім Росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", – резюмував Арахамія.

Вас також можуть зацікавити новини: