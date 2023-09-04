Депутати пропонують право на відстрочку залишити лише певним категоріям студентів.

Мобілізація 2023 в Україні триває. Стало відомо, у кого право на відстрочку планують забрати, а кому з освітян - повернути.

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів. Згідно із ним, парламентарі пропонують змінити другий і третій частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У чинній редакцію відстрочку мають усі студенти. Однак депутати пропонують право на відстрочку залишити лише тим студентам, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у визначеній законом послідовності. Навчання такі студенти мають розпочати не пізніше року досягнення ними 30-річного віку.

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Також під цю категорію підпадають й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Обґрунтовуючи своє рішення, нардепи наголошують, що після повномасштабної агресії значна кількість військовозобов'язаних чоловіків користується правом на відстрочку для студентів, щоб уникнути призову. Зазначається, що йдеться про тих чоловіків, які вже здобули певний рівень освіти та вступили у 2022 й 2023 роках до закладів освіти знову для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків - навіть нижчим за раніше отриманий.

У пояснювальній записці законопроекту йдеться, що минулого року до закладів освіти зараховано на навчання 106 тис. 771 чоловіка призовного віку, які розпочали здобувати рівнозначний чи нижчий рівень освіти за здобутий рівень попередньої освіти.

"Не став винятком у зазначеній тенденції і поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня чисельність таких осіб становить 74 тис. 059 вступників", - наголошують парламентарі.

За даними нардепів, наразі спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з 2022 роком.

Відтак, у ВР вважають, що така практика ухилення від призову негативно впливає на рівень нацбезпеки та оборони України, деморалізує військових, які наразі захищають незалежність країни, у тому числі забезпечуючи дотримання права на освіту військовозобов’язаним, які вже таке право реалізували, а також компрометує систему освіти в Україні.

Водночас нардепи зауважують, що з квітня 2022 року право на відстрочку втратили педпрацівники закладів фахової передвищої освіти. Відтак, їм це право пропонують повернути.

Відстрочка студентам від мобілізації під питанням - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня нардеп Федір Веніславський повідомив, що у парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується прибрати відстрочку від мобілізації для студентів. Йдеться про чоловіків, які старші за 30 років та здобувають другу чи третю освіту.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський 17 серпня підписав закон, згідно з яким мобілізація в Україні була продовжена до 15 листопада поточного року.

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