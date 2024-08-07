Народний депутат Ірина Констанкевич заявила, що в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів.
Вона зазначила в ефірі телемарафону "Єдині новини", що структура Telegram різноманітна, зокрема, існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, які поширюють російську пропаганду.
За її словами, з безпекового погляду важливо оцінити, якої шкоди ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни. Наразі комітет Ради працює над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.
"Перспективи для аналізу роботи Телеграм-каналу є, але ми хочемо спиратися на українське законодавство, якщо ми будемо говорити про закриття, а також на міжнародну практику", - додала депутат.
Розмови про блокування Telegram в Україні
Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв заявив, що ресурсів для регулювання месенджера Telegram в Україні немає і не буде.
"І можливості немає і не буде, тому що це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози - не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - сказав він.
Він припустив, що за таких умов є можливість його відключення і така технічна можливість є.