Наразі комітет Ради працює над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.

Народний депутат Ірина Констанкевич заявила, що в Україні немає законодавчої бази для закриття Telegram-каналів.

Вона зазначила в ефірі телемарафону "Єдині новини", що структура Telegram різноманітна, зокрема, існують як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, які поширюють російську пропаганду.

За її словами, з безпекового погляду важливо оцінити, якої шкоди ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни. Наразі комітет Ради працює над удосконаленням законодавства, враховуючи міжнародний досвід.

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"Перспективи для аналізу роботи Телеграм-каналу є, але ми хочемо спиратися на українське законодавство, якщо ми будемо говорити про закриття, а також на міжнародну практику", - додала депутат.

Розмови про блокування Telegram в Україні

Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв заявив, що ресурсів для регулювання месенджера Telegram в Україні немає і не буде.

"І можливості немає і не буде, тому що це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози - не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - сказав він.

Він припустив, що за таких умов є можливість його відключення і така технічна можливість є.

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